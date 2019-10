Moon Jae-in plaide pour un accroissement des financements sur fond de ralentissement économique mondial

Photo : YONHAP News

Le président de la République a convoqué, cet après-midi, pour la première fois cette année, une réunion élargie des ministres liés à l’économie.En estimant que le ralentissement de l’économie mondiale pourrait peser sur celle du pays, Moon Jae-in a notamment souligné la nécessité d’augmenter la dépense de l’Etat. A cet égard, il a appelé l’Assemblée nationale à coopérer pour l’adoption du projet de budget 2020 et celle des autres projets de loi liés à la vie des citoyens.Le locataire de la Cheongwadae s’est également engagé à inciter les investissements dans le secteur privé en accélérant, entre autres, les déréglementations afin que les entreprises poursuivent leurs financements dans les nouvelles industries telles que les puces non-mémoire, les écrans, l’automobile de futur et la bio-santé.Moon a aussi promis d’élargir les investissements dans le domaine de la construction afin d’augmenter l'offre de logements, les réseaux de transport reliant les grandes villes et leur banlieue, ainsi que les infrastructures relatives à l’éducation, au bien-être, à la culture et à l’amélioration de la vie des seniors.Enfin, le chef de l'Etat s’est félicité que les politiques pour la création d’emplois et pour une coopération mutuelle entre les grandes entreprises et les PME commencent à produire des résultats tangibles, en demandant aux différents acteurs du pays de s’unir pour redonner du dynamisme à l’économie nationale.