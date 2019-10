Des députés nippons se recueillent en masse au sanctuaire Yasukuni

Photo : YONHAP News

Des députés japonais se sont rendus aujourd’hui au sanctuaire Yasukuni. Il s’agit des membres du groupe dénommé « le rassemblement des élus qui honorent le sanctuaire Yasukuni ».C’est dans ce temple shintoïste que se trouvent, entre autres, les cendres de 14 criminels de guerre de classe A de la Seconde guerre mondiale.Hier, le ministre chargé d’Okinawa et des Territoires du Nord, Seiichi Eto, s’est recueilli sur ce site. Nommé ministre le mois dernier, lorsque Shinzo Abe a fait entrer plusieurs personnalités de droite dans son cabinet, il avait soulevé l’indignation des sud-Coréens après avoir prétendu que « la Corée était un pays de tourisme sexuel ».De leur côté, le Premier ministre Shinzo Abe, le président de la Chambre des représentants Tatamori Oshima, et le ministre du Travail Katsunobu Kato ont fait parvenir une offrande au site controversé.Les gouvernements sud-coréen et chinois ont dénoncé, hier, ces démarches effectuées par des personnages clés du Japon. Une partie de la classe politique nippone a également estimé que cette conduite était imprudente.