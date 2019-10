Six sud-Coréens sur dix rêvent de devenir youtubeur

Photo : KBS News

En Corée du Sud, 63 % des adultes souhaitent travailler en tant que youtubeur. C'est ce qu'a révélé un sondage mené auprès de 3 543 adultes par Saramin, une plateforme de ressources humaines du pays.Si l'on analyse ces résultats par tranches d'âges, les sondés d'une vingtaine d'années se sont montrés les plus motivés avec 70,7 % de réponses positives, suivis des trentenaires (60 %) et des quadragénaires (45,3 %). Les hommes semblent davantage disposés à publier leurs vidéos sur le web pour gagner de l'argent avec 65,2 %, contre 61 % pour les femmes.Les objectifs les plus mentionnés sont le traitement de leur centre d'intérêt (48,1 %) et l’amusement (33,3 %). Pour 25,3 % des réponses, youtubeur apparaît être un métier prometteur.À noter tout de même que seulement 10 % des sondés ont déclaré qu’être youtuber pourrait être leur principal métier.