Le PIB s’accroît de 0,4 % au troisième trimestre

Photo : YONHAP News

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale.Au troisième trimestre 2019, la croissance sud-coréenne est tombée en dessous de 1 %. C’est la première estimation livrée aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK) sur la base de son enquête sur la conjoncture.Concrètement, entre juillet et septembre, le Produit intérieur brut (PIB) s’est accru de seulement 0,4 % par rapport aux trois mois précédents à un peu plus de 461 600 milliards de wons, l’équivalent d’environ 354 milliards d’euros. Cela représente 0,6 point de moins que le trimestre précédent et un recul de 1,6 point en glissement annuel.Comment expliquer cette mauvaise performance ? « Si les investissements dans le BTP sont repartis à la baisse, les dépenses de l’Etat continuent de progresser fortement », a souligné la BOK. Celle-ci se veut tout de même optimiste quant à la croissance du dernier trimestre de l’année. Si le PIB grimpe de plus de 1 % entre octobre et décembre, la croissance annuelle pourra être supérieure à 2 %.