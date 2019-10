Poursuite de la réunion du comité militaire commun sud-coréano-russe

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie poursuivent aujourd’hui leurs discussions dans le cadre de leur comité militaire commun. Des discussions à huis clos qui ont débuté mercredi au siège de l’état-major interarmées sud-coréen à Séoul.Hier, les autorités militaires sud-coréennes ont fortement protesté contre les intrusions, la veille, de six avions russes dans leur zone d'identification de défense aérienne (KADIZ). Elles ont aussi exhorté Moscou à ne plus les répéter.Les délégués russes ont rétorqué qu’il s’agissait de vols de routine dans le cadre d’entraînements, que les appareils n’avaient pas violé l’espace aérien du pays du Matin clair et que, par conséquent, aucun problème ne se posait.Les deux pays ont toutefois affiché leur convergence sur la nécessité de déployer leurs efforts pour prévenir de tels incidents. Justement, l’une des mesures à prendre dans cette optique se trouve au cœur des consultations d’hier et d’aujourd’hui. Elle concerne la mise en place d’une ligne téléphonique directe entre leurs forces aériennes.