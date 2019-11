Travaux forcés : les Archives nationales dévoilent un document prouvant l’exploitation de Coréens

Photo : YONHAP News

De nouvelles preuves que le Japon a organisé minutieusement la mobilisation et l’exploitation de Coréens dans le cadre de travaux forcés pendant la Seconde guerre mondiale.Les Archives nationales ont dévoilé au public l’original d’un document intitulé « dossier relatif au recensement de la main-d’œuvre », rédigé par le gouvernorat général nippon en Corée.Selon ce texte, celui-ci ordonna en mars 1940 aux gouverneurs de chaque province de recenser la main-d’œuvre mobilisable, plus précisément les hommes âgés de 20 à 45 ans et les femmes de 12 à 19 ans. Au total, quelque 1 160 000 Coréens dont 920 000 hommes et 230 000 femmes ont été repérés, soit 5 % de la population de l’époque, qui était de 23 millions d’individus.Cependant, seules 260 000 personnes ont exprimé souhaiter travailler au Japon. Mais, déjà en 1941, le nombre de Coréens réquisitionnés dépassait ce chiffre, d’après le plan de mobilisation mis en place. Ce qui explique, d’après le gouvernement, le caractère forcé de la réquisition.Parallèlement à cela, les Archives nationales ont rendu public quatre photos montrant des Coréens travaillant dans des conditions lamentables dans une galerie de mines en plein air du côté de Fukuoka, ainsi que la liste des ouvriers de la mine d’Onoura. Sur cette dernière, les noms de 1 896 Coréens sont identifiables. Près d’un quart d’entre eux ont réussi à prendre la fuite mais moins de 100 personnes seraient retournées dans la péninsule.Les Archives nationales envisagent de publier, sur leur site web, les données personnelles d’environ 140 000 travailleurs inscrites sur un total de 248 documents avant la fin de cette année.