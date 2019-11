Coupe du monde U-17 : la Corée du Sud qualifiée pour les huitièmes de finale

Photo : KBS News

L'équipe sud-coréenne de football des moins de 17 ans (U-17) s'est imposée face au Chili 2 à 1, hier au Brésil. Elle réussit ainsi à se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2015.Les jeunes « guerriers de Taegeuk », sous la houlette du sélectionneur Kim Jung-soo, ont marqué un but même pas une minute après le début du match. Paik Sang-hoon semble apprécier les corners puis il a été double-buteur à la suite de deux coups de pied arrêtés.Les footballeurs sud-coréens terminent donc deuxième du groupe C avec deux victoires et une défaite. Ils ont désormais rendez-vous avec l'Angola, confrontation qu’ils devront remporter pour se qualifier pour les quarts de finale.