Nouvelles mesures gouvernementales face à la décroissance démographique

Photo : YONHAP News

Face au dépeuplement rapide de la Corée du Sud, le vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki a dévoilé ce matin son « 2e plan de réactivité démographique ».Tout d’abord, dans le secteur de l’éducation, des discussions interministérielles seront entamées afin de rendre le système de l’emploi des enseignants plus flexible. Par exemple, les matières que sont la physique, la chimie, les sciences de la terre et la biologie seront enseignées par des professeurs de sciences, et non plus par ceux spécialisés dans une seule discipline.Les autorités projettent aussi de réduire les effectifs des établissements d’enseignement supérieur en fonction du résultat de leur évaluation. Ce dispositif concernera les universités dès 2022 et les écoles professionnelles à partir de l’année suivante.Du côté du secteur de la défense, le personnel militaire de l’armée permanente sera réduit à 500 000 d’ici trois ans. Pour combler le vide, les services de défense se doteront d’équipements de technologies de pointe, tels que des drones et des satellites de reconnaissance.Par ailleurs, l’âge du départ à la retraite des soldats sera repoussé, mais la période de service pour chaque grade sera rallongée. La proportion de femmes militaires sera accrue à 8,8 %, toujours d’ici 2022. Les autorités envisagent également d’obliger le service militaire aux naturalisés.Enfin, pour les régions agricoles et maritimes, qui sont en première ligne touchées par le vieillissement de la population, l’exécutif prévoit de fournir des services publics de soutien en créant des réseaux entre les villes.