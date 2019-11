Ligue des Champions : Son Heung-min bat le record de buts européens de Cha Boom

Photo : YONHAP News

Lors de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, Son Heung-min, l’attaquant de Tottenham, a marqué un doublé face à l’Etoile Rouge, hier soir à Belgrade.Son est ainsi devenu le sud-Coréen ayant inscrit le plus de buts en Europe, avec un total de 123 réalisations, dépassant de deux buts le record établi par le footballeur légendaire Cha Bum-geun, aussi surnommé « Cha Boom ».Le joueur sud-coréen a attiré d’autant plus l’attention qu’il a esquissé, en guise de célébration après son premier but, un geste d’excuse à l’attention d’André Gomes, le footballeur portugais d’Everton qu’il a grièvement blessé, dimanche,en Premier League. Son a joint ses deux mains face à la caméra afin de mimer une prière.Grâce, entre autre, à la belle performance de Son Heung-min, les Spurs ont remporté ce match 4 à 0, et prennent ainsi la 2e place du groupe B, derrière le Bayern Munich.