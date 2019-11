Pyongyang dénonce la décision de reprendre l’exercice sud-coréano-américain « Vigilant Ace »

Photo : KBS News

La Corée du Nord a fortement réagi à la récente annonce du Pentagone, qui a décidé de reprendre le mois prochain « Vigilant Ace ». Il s’agit d’un important exercice aérien sud-coréano-américain effectué chaque année depuis 2015. Cependant, l’an dernier, les deux alliés ne l’avaient pas mené afin de soutenir les efforts diplomatiques visant à régler le dossier nucléaire nord-coréen.Le pays communiste a en effet publié hier un communiqué dénonçant cette manœuvre militaire par le biais de son ambassadeur itinérant Kwon Jong-gun. Cet ancien directeur général des affaires nord-américaines au sein du ministère des Affaires étrangères a participé lui aussi aux négociations sur le nucléaire avec Washington, qui se sont déroulées, début octobre, à Stockholm.Dans le communiqué, le diplomate nord-coréen évoque le fait que les Etats-Unis avaient promis de suspendre l’exercice en question après le premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin 2018 à Singapour. Dans la foulée, il a qualifié cette décision de « déclaration de confrontation » contre le Nord et d’« un acte extrêmement provocateur et dangereux ».Selon lui, un tel comportement jette une douche froide sur le dialogue nord-coréano-américain, déjà au ralenti. Il a finalement indiqué que, Pyongyang ne resterait pas les bras croisés et que sa patience avait atteint ses limites.