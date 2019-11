Baseball : la Corée du Sud bat l’Australie lors des qualifications pour les JO de Tokyo 2020

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de baseball a réussi son premier pas vers sa qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.Hier, à Séoul, la Corée du Sud a battu l'Australie 5 à 0 lors du premier match du groupe C du Premier12 organisé par la Confédération mondiale de softball et de baseball (WBSC). Il s’agit également du tournoi qualificatif pour les JO pour les régions Amérique et Asie/Océanie.Le premier lanceur Yang Hyeon-jong a grandement contribué à cette victoire. Yang a octroyé seulement un coup sûr et dix frappes à l’équipe australienne sur les 67 lancés effectués en six manches.Grâce à ce résultat, la Corée du Sud se place en tête du groupe C, avec le Canada.Sur les 12 équipes qui participent à ce tournoi divisé en trois groupes, les deux premières de chaque groupe participeront au Super Round, qui débutera la semaine prochaine au Japon. Pour se qualifier pour les Jeux olympiques, la Corée du Sud doit d’abord se qualifier pour le Super Round, puis obtenir de meilleurs résultats que l’Australie et Taïwan.Les sud-Coréens affronteront les Canadiens ce soir, toujours à Séoul, pour le 2e match du groupe C.