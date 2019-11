Météo : c’est le jour du « ipdong »

Photo : YONHAP News

Le terme coréen « ipdong » signifie « l’entrée dans l’hiver ». Et il illustre parfaitement la météo du jour puisque les températures ont littéralement dégringolé entre hier et aujourd’hui. Du côté du temps, il fera très beau sur toute la Corée du Sud, excepté au-dessus des îlots de Dokdo en mer de l’Est.Ce vendredi, le thermomètre offre un nouveau visage avec des températures en début de matinée frôlant zéro degré Celsius dans les grandes villes. Du côté des régions montagneuses, elles seront mêmes négatives. L'après-midi, les maximales descendent de plus en plus autour des 15 degrés. Il fera 13°C à Séoul et Incheon, 15°C à Daejeon, 16°C à Daegu et sur l’île de Jeju. C’est à Busan qu’il fera le plus chaud avec 20°C.