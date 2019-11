Baseball : la Corée du Sud bat le Canada au Premier 12 du WBSC

Photo : YONHAP News

Tous les signaux sont au vert pour l’équipe sud-coréenne de Baseball dans l'optique de sa qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.Au lendemain de sa première victoire obtenue face à l’Australie, elle a battu le Canada, hier à Séoul, 3 à 1 lors de son 2e match du groupe C du Premier12, organisé par la Confédération mondiale de softball et de baseball (WBSC). Il s’agit également du tournoi qualificatif pour les JO pour les régions Amérique et Asie/Océanie.Grâce à ces deux victoires consécutives, la Corée du Sud est classée seule en tête de son groupe, rendant de plus en plus probable sa qualification pour le Super Round, prévu le mois prochain au Japon. Si elle remporte sa dernière rencontre face à Cuba prévue ce soir, elle sera qualifiée en terminant première. Et si l’Australie bat le Canada lors du match qui se déroulera ce midi, l’équipe sud-coréenne sera qualifiée d’office, quel que soit le résultat face aux cubains.