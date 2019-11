A mi-mandat, l’administration Moon se félicite de son implication dans les nouvelles relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

Cela fera deux ans et demi, demain, que le président Moon Jae-in est arrivé au pouvoir. Soit la moitié de son mandat. A cette occasion, le gouvernement a publié, hier, un bilan sur les résultats de ses politiques clés.Tout d’abord, l’administration s’y félicite d’avoir posé le fondement pour de nouvelles relations intercoréennes, en organisant trois sommets avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Concernant sa politique américaine, l’exécutif se réjouit d’avoir joué un rôle actif pour la dénucléarisation et l’installation d’une paix permanente à travers neuf tête-à-tête entre Moon Jae-in et Donald Trump. Et au sujet du Japon, il explique poursuivre le dialogue et la coopération avec Tokyo, tout en séparant la question du passé et les autres dossiers.Sur le volet économique, l’administration Moon estime que les fondamentaux de l’économie nationale reste solides. Elle y souligne que la Corée du Sud se classe en tête dans les domaines de la stabilité macroéconomique et de la percée des TICs, d’après l’évaluation de la compétitivité des États établie par le Forum économique mondial (WEF) en 2019, et ce pour la 2e année consécutive.S’agissant de la sécurité sociale, la prise en charge par l’État de la démence sénile, le relèvement des pensions de base et d’invalidité de la retraite nationale, ou encore l’élargissement de la couverture maladie et des allocations familiales, sont cités en exemple.Enfin, pour ce qui est de l’éducation, le gouvernement s'engage à améliorer le système d’admission aux universités, de manière à le rendre plus équitable et à réduire les dépenses des parents d’élèves pour les cours privés.Ce document de 64 pages est disponible sur le site web du gouvernement (www.korea.kr).