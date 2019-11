Les chances de dialogue Pyongyang-Washington s'amenuisent de jour en jour

Photo : KBS News

La fenêtre de dialogue avec les Etats-Unis, que la Corée du Nord a ouverte, se ferme un peu plus chaque jour. Pour sortir de cette impasse, la Maison blanche se doit d’apporter une réponse.C’est ce qu’a affirmé le chef du département des affaires nord-américaines au sein du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, lors de la Conférence sur la non-prolifération de Moscou 2019 (MNC-2019), qui se tenait vendredi dernier dans la capitale russe.Concernant la possible tenue d’un nouveau sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, dans l’hypothèse où le président américain ne serait pas réélu, Jo Chul-su a indiqué que les relations entre les deux pays ont, jusqu’à présent, pu être maintenues grâce aux liens privés entre Kim Jong-un et Donald Trump.Pour cet événement, étaient également présents le représentant nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon ainsi que l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Mark Lambert. Cependant, les trois représentants se sont contentés d’échanger des salutations, sans que cela n’aboutisse à des entretiens.