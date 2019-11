THAAD : les relations Séoul-Pékin semblent se détendre

Photo : KBS News

En Chine, la chaîne de télé-achat Dong Fang a diffusé mardi dernier une séance de vente exclusive de produits sud-coréens durant plus de trois heures. Il s'agit de la première promotion du genre depuis le déploiement du THAAD, le système américain de défense antimissile à haute altitude, sur la péninsule coréenne, qui avait froissé l'empire du Milieu.Un peu plus tôt, le Premier ministre chinois Li Keqiang a visité une unité de production de Samsung Electronics située sur son sol. Pékin souligne ainsi l’importance de la coopération avec Séoul. De l'avis des observateurs, il souhaite renforcer ses partenariats commerciaux pour ne pas s'isoler, alors que le conflit commercial avec les Etats-Unis fait rage.En outre, l'économie chinoise devrait prochainement se tourner vers la demande intérieure plutôt que de se concentrer sur les exportations. Pour y saisir de nouvelles opportunités, la Corée du Sud devra développer des services et des biens de consommation de qualité visant cet immense marché.