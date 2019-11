Barclays a offert des emplois en échange d’émissions d’obligations en devises en 2009

Photo : KBS News

Lors de la crise financière internationale de 2009, des banques et entreprises publiques sud-coréennes ont émis des obligations en devises étrangères afin d’augmenter leurs réserves de change en dollars. Certaines d’entre elles en auraient profité pour demander aux banques d’investissement étrangères de recruter une partie de leur personnel. Une information révélée en septembre dernier par la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, qui a imposé une amende de 6,3 millions de dollars à Barclays.Selon le résultat de l’enquête dirigée par la SEC, la banque britannique a recruté deux cadres de la Banque d'import-export de Corée (Kexim) et a empoché une commission de 1,2 million de dollars en réalisant l’émission d’obligations d’une valeur totale de 1,5 milliard de dollars. La même année, elle a accepté le fils d’un haut fonctionnaire sud-coréen comme stagiaire en échange d’émission d’obligations d’une valeur de 1 milliard de dollars. La banque britannique a gagné une commission de 970 000 dollars. Un directeur d’une banque privée sud-coréenne lui a également déposé une demande identique.Barclays-Korea a lancé un programme de stages officieux en avril 2009. Mais au-delà des pratiques douteuses révélées par l'autorité américaine des marchés financiers, il pourrait y avoir eu davantage de sollicitations de la part d’institutions publiques ou privées sud-coréennes liées à l’emploi.