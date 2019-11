Asiana Airlines : le consortium HDC-Mirae Asset Daewoo retenu comme négociateur prioritaire

Photo : YONHAP News

La décision est tombée cet après-midi. C’est le consortium composé de Hyundai Development Co. (HDC) et de Mirae Asset Daewoo qui a été retenu comme négociateur prioritaire pour la vente d’Asiana Airlines. C’est ce qu’a annoncé Kumho Industrial, le premier actionnaire de la deuxième compagnie aérienne sud-coréenne, à l’issue de son conseil d’administration.Pour reprendre le transporteur mis en vente, le groupement d’entreprises sélectionné aurait proposé quelque 2 500 milliards de wons, soit près de 2 milliards d’euros. C’est 1 000 milliards de plus que son rival formé par le groupe Aekyung et Stone Bridge Capital. Le rachat consiste à acquérir, en même temps, 31 % des parts d’Asiana Airlines ainsi que ses six filiales, dont les compagnies low-cost Air Seoul et Air Busan.Le choix étant désormais entériné, le processus de vente devrait désormais s’accélérer. Le groupe Kumho Industrial et l’un de ses principaux créanciers, la Korea Development Bank (KDB), souhaitent l’achever avant la fin de l’année.