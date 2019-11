Séoul est autorisé à mener ses propres projets d’aide humanitaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a accepté hier la demande déposée le mois dernier par la capitale sud-coréenne, qui souhaite obtenir le statut d’opératrice de projets d’aide humanitaire et de coopération en Corée du Nord.Séoul est la première collectivité locale à obtenir une telle désignation, rendue possible suite à un amendement du ministère. Tous les gouvernements locaux, s’ils le souhaitent, pourront donc mener dorénavant leurs propres initiatives visant à aider le pays communiste, avec l’aval du ministère.Celui-ci a expliqué que la municipalité rassemblait suffisamment de conditions nécessaires. Elle maintient des relations stables avec le Nord et sera capable d’assurer une grande transparence dans la distribution de son aide humanitaire.