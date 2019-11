GSOMIA : une semaine décisive pour Séoul

Photo : YONHAP News

Cette semaine sera déterminante pour la Corée du Sud, qui doit confirmer ou non sa décision de ne plus reconduire son pacte de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon.Dans ce contexte, le chef du Pentagone, Mark Esper et celui de l’état-major de l’armée américaine, Mark Milley, ont décidé de se rendre dans la capitale sud-coréenne, pour des discussions bilatérales dédiées, entre autres, à cet accord.Le secrétaire américain à la Défense doit arriver demain pour prendre part à la Réunion consultative sur la sécurité Corée du Sud-USA, connue sous le nom de SCM, prévue vendredi. Quant au général Milley, il est attendu aujourd’hui après s’être rendu à Tokyo, où il a été reçu hier par le Premier ministre Shinzo Abe. Une occasion pour lui de souligner, une nouvelle fois, la nécessité de maintenir le pacte.Quoi qu’il en soit, le gouvernement de Séoul continue de faire du retrait des restrictions japonaises des exportations vers la Corée du Sud une des conditions nécessaire pour revoir sa décision. Une guerre des nerfs est engagée.