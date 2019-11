Wianbu : le procès contre le gouvernement japonais s’ouvre aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

Il aura fallu trois ans pour que ce procès débute. Ce procès, c’est celui intenté contre le gouvernement de Tokyo par des « wianbu », des femmes devenues esclaves sexuelles et exploitées par l’armée japonaise au cours de la Seconde guerre mondiale. Et c’est aujourd’hui que la première audience a lieu, devant le tribunal de première instance de Séoul, saisi par les victimes.Tout a commencé en décembre 2016. Une vingtaine d’anciennes « femmes de réconfort » survivantes et de membres des familles des victimes disparues ont déposé leur plainte afin de protester contre l’accord conclu, un an plus tôt, entre les gouvernements des deux pays sur cet épineux dossier. Des plaignants qui ont alors demandé au gouvernement nippon de prendre ses responsabilités juridiques et d’indemniser chacun d’entre eux à hauteur de 200 millions de wons, et ce pour laisser une trace écrite de ce crime contre l’humanité, dans les documents concernés.Cependant, l’instruction n’a pu être lancée, le gouvernement japonais ayant refusé de s’assoir sur le banc des accusés devant une juridiction étrangère. Face à ce rejet, la justice sud-coréenne a lancé en mai une nouvelle procédure permettant, cette fois-ci, d’ouvrir ce procès.