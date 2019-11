Grève des cheminots : le gouvernement prêt à déployer des mesures d’urgence

Photo : YONHAP News

L’Union des travailleurs de chemins de fer de Corée (KRWU) a déposé un préavis de grève pour la semaine prochaine. En effet, ce syndicat national a annoncé sa décision de mener une grève illimitée à partir du mercredi 20 novembre dans le but de faire accepter ses revendications : l’augmentation des salaires et la hausse des effectifs visant à introduire le système de quatre équipes pour deux relèves. De fortes perturbations sont redoutées à travers le pays.Afin de réduire au maximum un possible chaos sur les rails, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports va mettre en place des mesures d’urgence. Il s’agit de mobiliser les employés de l’entreprise publique ferroviaire Korail ainsi qu’une partie du personnel des armées.Le ministère envisage ainsi de remplacer les grévistes, avec pour objectif de maintenir les trains interurbains aux heures de pointe, à savoir un taux de circulation de 92 % le matin aux heures d’embauche, et de 84 % au moment de la débauche. Quant au KTX, la version sud-coréenne du TGV, il devrait assurer 68 % de sa circulation. Cependant, seuls 60 % des trains ordinaires de passagers et 31 % des trains de marchandise devraient rouler.Par ailleurs, l’exécutif prévoit de mettre en service davantage d’autocars et plus de rames de métro, cela en coopération avec les collectivités locales.Le syndicat a immédiatement protesté contre le remplacement des grévistes par le personnel des armées, critiquant le fait que le gouvernement ne respectait pas le droit des travailleurs de mener une action collective.