Réunion du Comité militaire : Washington met la pression sur Séoul

Photo : YONHAP News

La 44e réunion du Comité militaire (MCM) sud-coréano-américaine a débuté ce matin au siège de l'Etat-major interarmées de Corée du Sud (JCS) basé à Séoul. Elle est dirigée par le chef de l’état-major de l’armée américaine Mark Milley et par son homologue sud-coréen Park Han-ki. Cet après-midi, ils sont rejoints par l’amiral Philip Davidson, qui dirige le commandement Indo-Pacifique des Etats-Unis, dans le cadre d’une réunion de haut niveau des deux alliés.La MCM sera l’occasion de faire le point sur la sécurité dans la péninsule, le contrôle de la défense conjointe des deux alliés et les résultats du test effectué en août dernier visant à vérifier les capacités d’opération de base dans le cadre du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. Sans oublier une éventuelle reconduction du GSOMIA, l’accord de partage de renseignements militaires avec Tokyo, et la possible hausse conséquente des contributions financières assurées par Séoul pour le stationnement des GI’s au pays du Matin clair.Ce soir, la nuit de l’Alliance Korea-USA se tiendra. Y participeront plusieurs personnalités-clé des Etats-Unis, y compris le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Robert Abrams et l’ambassadeur américain à Séoul, Harry Harris. Une excellente occasion pour Washington de faire pression sur Séoul.Milley et Park devraient rapporter les résultats de leur réunion d’aujourd’hui lors de la 51e Réunion consultative sur la sécurité Corée du Sud-USA (SCM) qui se tiendra demain au ministère sud-coréen de la Défense.