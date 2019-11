Séoul-Tokyo : toujours pas d’entente autour du GSOMIA

Photo : KBS News

À cinq jours seulement de l'expiration de leur accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA), la Corée du Sud et le Japon ne sont toujours pas parvenus à trouver un terrain d'entente.Jeong Kyeong-doo, le ministre sud-coréen de la Défense, et son homologue japonais, Taro Kono, se sont entretenus hier durant 40 minutes. Une rencontre qui s’est tenue en marge de la réunion élargie ADMM-Plus, regroupant les ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de huit autres pays dont la Chine, les Etats-Unis, l’Australie ou encore l’Inde, qui avait lieu à Bangkok en Thaïlande.Lors d’un point presse organisé à l'issue de cette discussion stérile, le ministre sud-coréen a annoncé avoir souligné à son interlocuteur nippon que le pays du Matin clair était obligée de ne pas reconduire l'accord en question, en raison des mesures restrictives commerciales imposées par l’Archipel, mettant en avant des raisons sécuritaires. Et d'ajouter qu'il lui avait demandé de déployer des efforts diplomatiques pour résoudre le différend entre les deux voisins.Durant la réunion des ministres de la Défense entre Séoul, Washington et Tokyo, qui a eu lieu juste après cette rencontre bilatérale, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a plaidé pour l'importance des échanges de renseignements militaires entre les alliés, suggérant ainsi aux deux interlocuteurs de maintenir le GSOMIA.