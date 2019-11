Kim Jong-un assiste à une manœuvre d’avions de combat

Photo : KBS News

La Corée du Nord a organisé, samedi, une nouvelle édition de sa démonstration annuelle de son aviation militaire. Il s’agit d’un show aérien qui déploie toute la capacité aéronautique du pays.Depuis son lancement en 2014, Kim Jong-un y assiste chaque année. L’événement a cependant été suspendu en 2018, alors que les relations entre Pyongyang et Washington étaient à leur meilleur niveau. Sa reprise cette année viserait à répondre à l’exercice militaire conjoint des armées de l’air de la Corée du Sud et des Etats-Unis, une manœuvre prévue initialement ce mois-ci mais qui a été repoussée, hier, par les ministres de la Défense sud-coréen et américain.Lors de la démonstration d'avant-hier, le dirigeant nord-coréen a ordonné un développement de son armée en vue de contenir les forces aériennes ennemies. Il a également incité la population à surmonter son infériorité technique grâce à l’idéologie politique du régime. C’est la première fois en 66 jours qu’une telle démarche militaire est dévoilée, probablement pour exercer une pression sur le pays de l'Oncle Sam, à l’approche de la date butoir fixée pour les prochaines négociations sur la dénucléarisation.