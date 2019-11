Les échanges culturels entre Séoul et Moscou s'intensifient

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 30e anniversaire du début des relations diplomatiques entre les deux pays, qui sera célébré l'an prochain, les ministères de la Culture de la Corée du Sud et de la Russie ont signé, samedi dernier à Saint-Pétersbourg, un accord de coopération sur les années croisées de 2020 à 2021.Le ministre sud-coréen de la Culture, Park Yang-woo, s'est félicité de cet accord mutuellement bénéfique qui pourra s'étendre jusqu'aux activités touristiques et commerciales.En vertu de ce texte, la Corée du Sud sera l'an prochain l'invitée d'honneur du Forum culturel international de Saint-Pétersbourg, une manifestation culturelle d'envergure qui rassemble chaque année quelque 30 000 participants venus d'une centaine de pays.Parallèlement, le pays du Matin clair accueillera en 2021 le projet culturel international « Les Saisons russes » durant lesquelles des concerts et des spectacles de ballets seront présentés, entre autres.