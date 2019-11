Plus de 30 nouveaux instituts Sejong ouvriront en 2020

Photo : YONHAP News

L'Institut Sejong est une organisation officielle agréée par l'Etat dont la mission est de diffuser la langue et la civilisation coréennes à l'étranger. Il ouvrira ses portes l'an prochain dans plus de 30 villes situées dans la Communauté des Etats indépendants, en Asie du Sud-est, en Amérique latine et enfin en Afrique.A cet effet, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fondation de l'Institut Sejong ont lancé conjointement un appel d'offres. Et ils le feront tous les ans afin d’ouvrir toujours plus de centres linguistiques de ce genre dans le monde entier. Actuellement, 180 Instituts Sejong sont implantés dans 60 pays.Le ministère offre divers programmes de soutien à chaque institut : l'envoi de spécialistes de la culture coréenne et d’enseignants de langue coréenne, la formation permanente de formateurs ou encore des stages pour les étudiants.