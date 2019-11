La fibre optique pour prévoir des glissements de terrains ou des effondrements de bâtiments

Photo : YONHAP News

L'Institut de recherches sur les normes et la science de Corée (Kriss) a mis au point un capteur intelligent en tissu optique capable de détecter, en temps réel, des déformations ou des fissures de bâtiments ou de ponts.La clé de cet exploit réside dans les câbles optiques de communication, capables de mesurer les poids et les températures. La fibre optique permet le transfert de données via la lumière, et quand elle saisit un changement de poids, la fréquence de la lumière qu'elle émet change elle aussi.Le capteur en fibre optique offre donc de nombreux atouts. Premièrement, son coût : 1 000 won, soit 0,78 euro le mètre, autant dire qu’il n’est pas onéreux. Deuxièmement, il capte en temps réel les déformations des bâtiments qu'il couvre. Et troisièmement, fonctionnant avec la lumière, il garantit une plus grande précision par rapport au capteur électrique en métal.Selon l'institut, cette technologie pourra également être appliquée aux domaines de l'aérospatial, de la défense ou de la sécurité.