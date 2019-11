Début de la grève générale illimitée chez Korail

Photo : YONHAP News

Après l’échec des négociations avec le patronat, le syndicat du Korail, l’entreprise publique des chemins de fer, a débuté ce matin à 9h une grève générale illimitée. Pour le premier jour du mouvement, le trafic s’annonce très perturbé.Sur les lignes du métro métropolitain qui relient Séoul à sa périphérie, seuls huit trains sur dix devraient rouler, même si ce matin, à l’heure de pointe, la circulation était normale. 69 % des KTX, le TGV sud-coréen, et 63 % des Saemaeul et Mugunghwa, les trains à vitesse moyenne, seront en opération. Les trains de fret seront les plus gravement affectés, leur taux de circulation atteignant seulement 31 %.D’où provient la colère des cheminots et quelles sont leurs revendications ? Ils réclament notamment l’augmentation des effectifs en prévision de l’introduction, l'an prochain, d’un nouveau système de quatre équipes pour deux relèves, la revalorisation des salaires ainsi que la fusion des réseaux de lignes à grande vitesse KTX et SRT.La direction du Korail et le ministère des Transports ont pris des mesures d’urgence afin de minimiser l’impact de la grève.