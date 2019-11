Photo : YONHAP News

Toute la Corée du Sud sera aujourd’hui sous un grand ciel bleu et ensoleillé. Le vent ne soufflera quasiment pas et la pollution de l’air restera à un niveau moyen.Les températures n’ont pour l’instant pas l’intention de remonter. Les minimales en début de journée étaient autour de -5°C sur la capitale sud-coréenne. Elles remonteront jusqu’à 6°C dans l’après-midi à Séoul, 10°C à Daegu et Daejeon, et atteindront même les 12°C à Busan et sur l’île de Jeju.