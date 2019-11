Monts Geumgang : Kim Yeon-chul souhaite relancer les circuits touristiques

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification poursuit son voyage américain. Kim Yeon-chul s’est exprimé, hier, devant un forum organisé par l’Institut des Etats-Unis pour la paix, basé à Washington.Kim a alors annoncé son intention d’œuvrer activement pour la remise sur les rails du tourisme des sud-Coréens aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen, voire même de le dynamiser, en consultation avec la Corée du Nord et en fonction de la nouvelle donne quant aux négociations en cours.Le ministre a même affirmé souhaiter élargir l’étendue de la coopération avec le royaume ermite pour développer une zone touristique intercoréenne sur la côte est de la péninsule, comme s’y étaient engagés Moon Jae-in et Kim Jong-un dans leur déclaration commune de Pyongyang. Les deux dirigeants l’ont adoptée en septembre 2018 à l’issue de leur troisième sommet.Pour rappel, ce projet phare de coopération intercoréenne, lancé en 1998, a été suspendu en 2008. Et le régime communiste a récemment demandé au gouvernement sud-coréen de retirer toutes ses infrastructures construites sur le site en question, invoquant les instructions de son leader.Cela dit, pour Kim Yeon-chul, ces montagnes dites de diamant restent toujours le symbole des échanges et de la coopération entre le Nord et le Sud, et le lieu de leur communication.De fait, son message auprès du gouvernement américain était clair : le réchauffement des relations intercoréennes permettra de doper les négociations nucléaires au point mort.