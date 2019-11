Grève des cheminots : le week-end risque d’être perturbé

Photo : YONHAP News

Cela fait aujourd’hui trois jours que les syndicats des cheminots ont entamé une grève générale illimitée. Les perturbations sur les lignes de métro reliant Séoul à sa périphérie se poursuivent. Et les grands déplacements du weekend débutant ce soir, les passagers risquent de rencontrer des difficultés à s’assurer des places dans les trains.Le Korail, l'entreprise publique des chemins de fer, a affirmé qu’il allait faire en sorte de maintenir le taux moyen de circulation des trains à hauteur de 70 % du trafic habituel. Mais la confusion semble inévitable, car une centaine de KTX, l’équivalent du TGV français, sera à l’arrêt entre samedi et dimanche.Or, les négociations entre le patronat et les syndicats marquent le pas. La ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Hyun-mee a reproché aux deux parties de ne pas faire preuve de bonne volonté pour augmenter, par leurs propres moyens, les effectifs de sécurité.De leur côté, les cheminots ont organisé des manifestations à une dizaine d’endroits à travers le pays, en maintenant leurs revendications.Enfin, le Rassemblement des citoyens pour la promotion de l’intérêt public des chemins de fer, réunissant environ 200 associations civiles, a appelé le gouvernement et les partenaires sociaux à mettre fin dès que possible à cette grève et à se mettre à la table des discussions à cœur ouvert.