American Music Awards : BTS récompensé pour la 2e année de suite

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys, mieux connu sous son acronyme BTS, ont été récompensé dans la catégorie « Favorite Duo or Group-Pop/Rock » aux American Music Awards (AMAs) 2019, qui se sont déroulés le 24 novembre, heure locale, à Los Angeles.Le boys band le plus populaire au monde n’a pas pu participer à la cérémonie et s’est contenté d’exprimer sa gratitude envers ses fans dévoués, également appelés les « Army », via une vidéo diffusée au cours de l’événement. Celui-ci figure d’ailleurs dans le top 3 des festivals américains de musique avec les Billboard Music Awards et les Grammy Music Awards.Lors de l’édition 2018, le septuor sud-coréen a remporté le prix « Favorite Social Artist », devenant ainsi le premier artiste ou groupe sud-coréen à s'emparer d'un prix aux AMAs. BTS réalise ainsi l’exploit d’être primé pour la deuxième année consécutive dans ce prestigieux festival américain.