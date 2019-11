Pyongyang affirme avoir testé avec succès un lanceur de missiles multiples en présence de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, hier après-midi à 16h 59, deux projectiles de courte portée vers la mer de l’Est, depuis Yeonpo dans la province de Hamgyong du Sud, située dans le nord-est de la péninsule.L’organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, a rapporté, ce matin, que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté aux tirs successifs d’un nouveau type de lanceur de missiles multiples de grande envergure. Selon le journal, ce test, couronné de succès, a démontré la supériorité et la fiabilité de l’arsenal du pays communiste. Il a également publié trois photographies montrant le jeune leader afficher une grande satisfaction.De son côté, l’État-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, peu après le lancement, que ces deux engins avaient parcouru environ 380 km pour une altitude maximale de 97 km. En se basant sur ces données, les autorités militaires avaient présumé, déjà hier en fin d’après-midi, qu’il devait s’agir d’un tir d’essai de lanceur de missiles multiples.Depuis le début de cette année, la Corée du Nord a procédé à un total de 13 lancements de projectiles. Et c’est la 4e fois que le régime de Kim Jong-un teste un lance-roquettes multiple depuis le 24 août. Le 2e et le 3e tir de ce type ont eu lieu respectivement le 10 septembre et le 31 octobre.