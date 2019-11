Le pouvoir active son appui aux industries spécialisées dans les matériaux, les composants et les équipements

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la formation au pouvoir, le gouvernement et le bureau présidentiel, ont tenu aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, une réunion afin de réfléchir ensemble aux mesures à prendre face aux restrictions de Tokyo sur les exportations vers la Corée du Sud.Les trois parties sont convenus d’essayer de faire adopter notamment un projet de loi spéciale sur les matériaux, les composants et les équipements, qui passera au vote dès cet après-midi au Parlement. Ils chercheront à défendre activement, au cours du débat parlementaire, le projet de budget 2020 accordé à ces industries à hauteur de 1 100 milliards de wons, environ 770 millions d’euros, soit le double de celui de cette année.Également, le pouvoir a décidé de fournir des aides financières et d’alléger la réglementation en faveur des entreprises participant aux quatre projets de coopération impliquant, entre autres, des entreprises demandeurs dans les domaines des semi-conducteurs, de l’automobile et des appareils électroniques.Concernant les tensions commerciales avec le Japon, les participants se sont mis d’accord pour poursuivre le dialogue avec le gouvernement nippon afin de lever ses restrictions sur les exportations vers la Corée du Sud. Ils souhaitent également que leur pays réintègre la « liste blanche » des partenaires commerciaux favorisés de Tokyo.Toujours sur ce dossier, la décision de Séoul de prolonger sous condition l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec l’Archipel et de participer au « 7e dialogue sur le contrôle des exportations » le mois prochain à Tokyo, ont été appréciées comme un tournant significatif pour débloquer la situation.