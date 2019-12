Moon Jae-in se réjouit du soutien de l’Asean à son processus de paix

Photo : YONHAP News

Le président de la République profite souvent de la réunion hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue pour s’exprimer sur les grands dossiers d’actualité.Moon Jae-in est en effet revenu, hier, sur le bilan du 3e sommet de la Corée du Sud avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et le premier avec cinq pays riverains du Mékong, qui se sont tous deux tenus la semaine dernière à Busan.À cette occasion, il a affirmé que le soutien de l’Asean continuerait de donner un solide coup de pouce au processus de paix dans la péninsule. Il a aussi évoqué le fait que la question intercoréenne avait été discutée lors d’un programme séparé, et ce pour la première fois de l’histoire des relations entre le pays du Matin clair et l’organisation sud-est asiatique, établies il y a 30 ans.L’occupant de la Cheongwadae a ensuite ajouté que les dirigeants des pays membres de l’association avaient tous soutenu les efforts de Séoul pour la paix dans la péninsule et ses initiatives en vue de faire de la DMZ une zone de paix internationale. Le chef de l’Etat souhaite désormais « mûrir » sa nouvelle politique du Sud et développer, en parallèle, une nouvelle politique du Nord. À cet effet, il a exhorté les sud-Coréens à y porter un plus grand intérêt et fournir leur coopération.Toujours selon Moon, les rencontres de la semaine dernière ont permis de rapprocher et d’approfondir les relations entre le pays du Matin clair et ceux de l’Asean, ainsi que de concrétiser leur coopération dans tous les domaines allant de l’économie à la culture.