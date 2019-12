Monts Geumgang : Kim Yeon-chul souhaite faire réaménager 340 logements en conteneurs

Photo : YONHAP News

Un peu plus de précisions ont été apportées, aujourd’hui, suite aux déclarations du ministre de la Réunification faites hier, dans le cadre d’un débat organisé par le « Kwanhun Club », une importante association de journalistes sud-coréens.En effet, pour la première fois, Kim Yeon-chul a appuyé sur la nécessité de réaménager les infrastructures désuètes que la Corée du Sud avait construites aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen, afin d’accueillir des circuits touristiques destinés aux sud-Coréens. Des programmes suspendus en 2008.Selon lui, pour l’heure, près de 340 logements en conteneurs sont concernés. Et Séoul a déjà informé Pyongyang de son intention de les restaurer, sans pour autant mentionner l’expression « détruire ». Pourtant, le régime de Kim Jong-un a demandé au Sud, il y a trois semaines, de procéder à leur démolition.Egalement, lors de sa discussion avec les professionnels de la presse, le ministre a annoncé avoir proposé au Nord de tenir une rencontre afin de se concerter sur un éventuel projet commun de développement touristique spécial sur la côte est de la péninsule. Un site reliant par exemple les monts Geumgang à la montagne sud-coréenne de Sorak.Mais à première vue, le voisin ne l’entend pas de cette oreille. Il ne fait que revendiquer la destruction de toutes les installations sud-coréennes des « montagnes de diamants » et demande à discuter de ce sujet à travers un simple échange de documents, et non en face-à-face.