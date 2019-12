Météo : couverture nuageuse et neige

Photo : YONHAP News

Un ciel blanc recouvre la Corée du Sud. Malgré les quelques flocons qui viendront perturber les citoyens de Séoul et de sa périphérie, le soleil jouera à cache-cache avec un voile nuageux persistant. Des gouttes sont attendues dans le centre et le centre-ouest du pays. Seule la côte est sera épargnée et profitera d’un grand ciel bleu toute la journée.Au niveau des températures, la capitale sud-coréenne enregistrera un maximum de 5°C au cœur de l’après-midi, alors qu’il fera 10°C à Busan. Dans le reste du pays, il fera 7°C à Daejeon, 8°C à Daegu et 11°C sur l’île de Jeju.