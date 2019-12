Multiplication des vols d’avions de reconnaissance américains au-dessus de la péninsule

Photo : YONHAP News

Plusieurs avions de reconnaissance américains continuent de surveiller la Corée du Nord en effectuant des vols au-dessus de la zone frontalière séparant les deux voisins.A en croire le site « Aircraft Spots », aujourd’hui encore, un appareil E-8C Joint STARS de la force aérienne des Etats-Unis est passé à environ 8,8 km au-dessus du territoire sud-coréen, comme il l’avait déjà fait mercredi dernier. D’autres appareils de type EP-3E, U-2S et RC-135V ont fait de même, respectivement jeudi, samedi et hier.Des sorties visant à observer attentivement les mouvements autour des bases de missiles à moyenne et longue portée dans le nord de la péninsule, alors que se rapproche à grand pas le 31 décembre, la date butoir fixée par Pyongyang pour la reprise des négociations avec Washington sur sa dénucléarisation.