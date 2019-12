Kim Jong-un retourne au mont Baekdu à cheval

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen s’est de nouveau rendu au mont Baekdu, selon l’agence de presse du pays communiste (KCNA).Celle-ci rapporte, aujourd’hui, que Kim Jong-un s’y est rendu à cheval, accompagné de hauts responsables du parti et de l’armée. Une visite durant laquelle il s’est rendu sur les lieux sacrés de la révolution de ce plus haut sommet de la péninsule, situé à la frontière chinoise. La date de ce déplacement n’est cependant pas précisée.L’homme fort de Pyongyang avait déjà gravi la montagne à dos de canasson le 16 octobre dernier. La KCNA avait alors publié des photos impressionnantes, montrant Kim III montant un cheval blanc au galop sur des terres enneigées.Hier, les médias nord-coréens ont également annoncé que le dirigeant suprême avait fait un nouveau déplacement dans le comté de Samjiyon, et ce afin d'assister à la cérémonie marquant la fin de la deuxième étape des travaux de reconstruction de cette ville, située tout près du mont Baekdu.