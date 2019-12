Le ministre chinois des Affaires étrangères en visite à Séoul

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine Wang Yi entame aujourd’hui son premier déplacement officiel à Séoul depuis mars 2015, date à laquelle il avait pris part à une réunion avec ses homologues sud-coréen et japonais de l’époque. Son voyage s’étendra jusqu’à demain.Dès cet après-midi, il s’entretiendra en tête-à-tête avec son homologue sud-coréenne, Kang Kyung-wha. L’occasion pour eux de préparer le sommet entre leurs présidents et le Premier ministre japonais, prévu en janvier dans l’empire du Milieu. Ils auront pour mission de coordonner le calendrier et les sujets de discussions.Les deux chefs de la diplomatie échangeront également sur l’éventuelle visite du numéro un chinois, Xi Jinping, à Séoul. La possible levée totale des mesures, que Pékin a imposées en représailles au déploiement du bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud en 2016, pourrait elle aussi être abordée. Sans oublier les meilleurs moyens pour trouver une solution au dossier nucléaire nord-coréen et l’intention de Washington d’installer en Asie des missiles à moyenne portée.Demain, Wang sera reçu par le président de la République, Moon Jae-in.