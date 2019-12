Météo : le retour du soleil

Après la première grosse chute de neige de cet hiver, hier à Séoul et ses environs, le beau temps est de retour sur toute la Corée du Sud. Quelques nuages sont attendus dans le sud-ouest, voire des gouttes du côté de Jeonju et Gunsan, mais pour le reste, le ciel bleu sera au rendez-vous.Les températures sont toujours de saison avec des négatives en matinée sur la moitié nord et entre 0 et 5°C sur la moitié sud. Dans l’après-midi, les maximales atteindront 6°C à Séoul, 9°C à Daejeon, 10°C à Daegu, 12°C à Busan et 13°C sur l’île de Jeju.