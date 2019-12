Les six membres européens du Conseil de sécurité de l’Onu condamnent les tirs de projectiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni hier pour engager des discussions sur les récents lancements de missiles de courte portée effectués par la Corée du Nord.Lors de cette rencontre, qui a eu lieu à la demande de ses six pays membres européens, l’organe sécuritaire a manifesté sa profonde inquiétude à l’égard de ces tirs, les qualifiant d’actes minant non seulement la sécurité régionale, mais également la paix et la stabilité internationales.Les six nations, que sont l'Estonie, qui prendra en janvier la présidence tournante du Conseil, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, ont adopté une déclaration commune condamnant les essais continus de projectiles. Ils y appellent aussi Pyongyang et Washington à reprendre leur dialogue.Les Etats-Unis, à la tête du Conseil jusqu’en décembre, ne les ont pas rejoints, l’administration Trump cherchant à relancer les négociations avec le régime communiste. Pour le moment, celui-ci n’a pas réagi.