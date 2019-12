Moon Jae-in reçoit Wang Yi à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères va être reçu, cet après-midi, à la Cheongwadae, par le président de la République. C’est la première fois qu’un chef de la diplomatie chinois se rend en Corée du Sud depuis 2016, l’année où la décision d’installer le système de défense anti-missile à haute altitude (THADD) américain sur le sol sud-coréen a soulevé l’ire de l’empire du Milieu.Moon Jae-in et Wang Yi devraient échanger sur les moyens de résoudre les tensions entre les deux pays, exacerbées à cause de cette décision, et plus particulièrement sur les restrictions infligées par Pékin sur la diffusion de contenus culturels sud-coréens. Ils devraient également discuter de la tenue d’un futur sommet bilatéral, des moyens de renforcer leur coopération et de la question nord-coréenne. Le locataire de la Maison bleue devrait notamment demander l’appui de Pékin pour favoriser la reprise des négociations nucléaires entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.Hier, le ministre chinois s’est entretenu avec son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha. A cette occasion, Wang Yi a désigné la Corée du Sud comme un pays « proche voisin et partenaire », soulignant la nécessité de développer les échanges de visites bilatérales entre de hauts responsables. Il a également tenu des propos critiques visant indirectement les Etats-Unis, en évoquant l’unilatéralisme et l’hégémonisme des pays puissants comme la plus grande menace de la stabilité et de la paix dans le monde.Avant sa rencontre avec Moon Jae-in, Wang Yi a été convié à un déjeuner auquel ont participé une centaine de représentants politiques et économiques.