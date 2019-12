Moon Jae-in apprécie la relation positive avec la Chine dans les domaines de la sécurité et de l’économie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé à Pékin de poursuivre sa coopératon jusqu’à l’avènement de la nouvelle ère de la péninsule dénucléarisée et pacifique, en estimant que le processus pour une dénucléarisation complète et l’installation d’une paix permanente dans la péninsule se trouvaient à un tournant important.Des propos tenus lors de l’entretien entre Moon Jae-in et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, cet après-midi à la Cheongwadae. Le locataire de la Maison bleue a également souligné que la coopération et le dialogue étroits entre les deux pays pourraient contribuer à stabiliser la sécurité en Asie du Nord-est et à surmonter ensemble la situation incertaine actuelle de l’économie mondiale.Enfin, le chef de l’État sud-coréen a souhaité voir s’approfondir les relations bilatérales, notamment à l’occasion du sommet trilatéral entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon, prévu entre le 23 et le 25 décembre à Pékin.De son côté, le chef de la diplomatie chinoise a expliqué que l’objectif de sa visite était d’effectuer une communication stratégique avec ses collègues du côté sud-coréen.Quant à la situation internationale, Wang Yi l’a estimée menacée par l’unilatéralisme et l’hégémonisme des pays les plus puissants. Dans la foulée, il a affirmé que Séoul et Pékin devaient renforcer le dialogue et leur collaboration, en tant que pays voisins, afin de défendre le multilatéralisme et le libre échange et respecter les règles internationales de base.Le ministre a également indiqué que les relations bilatérales se développaient grâce aux relations stratégiques des dirigeants des deux pays, en prévoyant que ces dernières rencontrent un espace plus élargie pour leur développement, suite à l’approfondissement des échanges commerciaux avec la Chine et l’élargissement de son ouverture. Et d’ajouter que la prochaine étape était de bien préparer la visite prévue du président Moon en Chine lors du sommet trilatéral et que cet évènement devrait également servir au renforcement de la coopération tripartite avec le Japon.