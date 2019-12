LG Chem et GM vont construire une usine de batteries aux Etats-Unis

Photo : KBS News

LG Chem et General Motors (GM) coopèrent pour construire une usine de fabrication de batteries, destinées aux véhicules électriques, dans l’Ohio aux Etats-Unis.D’après l’annonce faite par l’entreprise chimique sud-coréenne, celle-ci versera pas moins de 1 442 milliards de wons, environ 1,1 milliard d’euros, pour mettre sur pied une joint-venture avec le fabricant automobile américain. Et un contrat selon lequel chacune des deux sociétés investira plus de 900 millions d'euros sera conclu prochainement.La capacité de production annuelle de cette nouvelle entité devrait dépasser les 30 gigawatt-heure (Gwh). Ce sera la deuxième entité de LG Chem sur le sol américain, après celle du Michigan construite en 2012.