Kim Eun-sun prend la direction musicale de l'Opéra de San Francisco

Photo : YONHAP News

La cheffe d’orchestre sud-coréenne Kim Eun-sun a été nommée au poste de directrice musicale de l’Opéra de San Francisco (SFO). Elle prendra ses fonctions à partir du 1er août 2021 pour une durée de cinq ans. La nouvelle a été annoncée, hier, par son directeur général, Matthew Shilvock.Pour le New York Times, cette nomination est historique car Kim devient la première femme à occuper un tel poste au sein d’un organisme majeur aux Etats-Unis.Dans la musique classique, un univers plutôt conservateur, il est assez sensationnel de voir une femme, qui plus est d’origine étrangère, prendre la tête d’un des principaux opéras. En effet, le SFO est le deuxième plus grand opéra d’Amérique du Nord, derrière le Metropolitan Opera, à New York.Kim Eun-sun devient ainsi la deuxième personnalité sud-coréenne à prendre la direction musicale d’un des plus prestigieux opéras du monde, après Chung Myung-whun, qui fut le directeur musical de l’Opéra Bastille de Paris, puis de l'Orchestre philharmonique de Radio France.