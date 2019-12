Météo : retour de la douceur et de la pluie

Ce premier jour de la semaine est gris et pluvieux. Après un weekend froid mais ensoleillé, les vents de la nuit de dimanche à lundi ont apporté des nuages dont l’amoncèlement va s’intensifier au fil des heures, provoquant des pluies en fin d’après-midi. Seuls la côte est et le sud du territoire seront épargnés avec un grand soleil.Autre mauvaise nouvelle : la pollution de l’air est à un niveau « mauvais », autrement dit avec des risques accrus d’effets indésirables et d’aggravation de problèmes cardiaques et pulmonaires pour l’ensemble des personnes. Les taux de particules fines sont élevés, l’indice de qualité de l’air américain (IQA US), la norme mondiale, tournant autour de 150.La seule bonne nouvelle vient des températures puisque les vents du sud-sud-est apportent un peu de douceur. Après une matinée autour de zéro un peu partout dans le pays, les maximales atteindront 6°C à Séoul, 11°C à Daejeon et Daegu, 13°C à Busan et jusqu’à 15°C sur l’île de Jeju.