La Corée du Sud connaîtra la plus importante chute de sa population active dans le monde

Photo : YONHAP News

Sur les 20 prochaines années, la Corée du Sud va souffrir d'un incroyable recul de sa population active, plus important que les pays en développement. Malgré un niveau démographique stable, sa population active va diminuer de 17 % d'ici 2040. Les raisons : un taux de natalité historiquement bas et le vieillissement de la société.C'est ce que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a annoncé aujourd'hui dans son rapport annuel du commerce 2019. Il s'agit d'un signal particulièrement inquiétant, comparé à la tendance générale qui affiche une hausse moyenne de 17 % sur le plan global. Derrière le pays du Matin clair, la Chine et le Japon connaîtront tous les deux une chute de 14 %, suivis de la Russie et de l'UE qui enregistreront respectivement une baisse de 8 % et de 4 %. En revanche, les nations sub-sahariennes profiteront d'une hausse explosive de la population active, atteignant 78 %.Selon l’OMC, la main d'œuvre qualifiée devrait augmenter contrairement à celle non-qualifiée, qui diminuera aux quatre coins du monde.Parallèlement à ce déclin, le produit intérieur brut (PIB) sud-coréen n'augmentera que de 65 % en 20 ans. Une note meilleure que le Japon (19 %) et les Etats-Unis (47%), mais bien inférieure à la moyenne mondiale qui atteindra 80 %.