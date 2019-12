Environ 8 sud-Coréens sur 10 se disent fiers de leur pays

Photo : YONHAP News

84 % de la population sud-coréenne est fière d'être citoyenne du pays du Matin clair et 82 % pense être dans une nation où il fait bon vivre. 68,3 % ont répondu considérer que leur travail avait de la valeur. Les sud-Coréens sont surtout fiers de leur culture traditionnelle et contemporaine avec environ 90 % de réponses positives. Et ils se disent être, de manière général, heureux à 63,6 %.Ce sont les résultats d'un sondage réalisé cet été par Gallup-Corée auprès de 5 100 adultes sur la demande du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, sur la conscience et le jugement des valeurs chez les sud-Coréens.Au niveau des points négatifs, presque 92 % des sondés estiment que les conflits entre les camps conservateur et progressiste s'étaient accentués, soit 14,5 points de plus par rapport à 2016. La contradiction entre CDI et CDD s'est avérée bien inquiétante avec 85,3 % des réponses, suivie du clivage entre les grandes entreprises et les PMI, ainsi que de l’écart entre les riches et les pauvres. 90,6 % des répondants ont choisi les inégalités économiques comme le plus grand enjeu de la société.Quant à la relation intercoréenne, 42 % des sondés estiment que les deux Corées doivent coopérer et 8,8 % souhaitent que la Corée du Sud apporte son aide au Nord. Il s'agit d'une légère hausse des réponses positives à propos du pays communiste par rapport à il y a trois ans.